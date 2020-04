La Compagnia del Cigno in replica su Rai 2 dal 29 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) La Compagnia del Cigno repliche su Rai 2 aspettando la seconda serie Un’altra bella notizia nella grande maratona di fiction italiane in tempo di quarantena. Torna La Compagnia del Cigno in replica su Rai 2 dal 29 marzo. Un cast di giovani ragazzi portato avanti dai due volti principali della serie, Alessio Boni e Anna Valle, supportati a loro volta da un ricco parterre italiano che comprende nomi come: Marco Bocci, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Fabrizio Ferracane, Dino Abbrescia, Giovanna Mezzogiorno, Pina Turco, Fabrizio Coniglio e dalla presenza musicale di Michele Bravi e di Mika, nei panni di se stesso. Un’ottima occasione per rivedere La serie tv diretta da Ivan Cotroneo, una delle più seguite e amate del 2019 con una media di 5 milioni di telespettatori. Inoltre, i giovani protagonisti della Compagnia del Cigno si racconteranno in ... Leggi su spettacoloitaliano E’ uscito il n. 207 di Pègaso - Aeronautica militare - Antica Compagnia del Paiolo - le Teocrazie

Queste letture partecipate saranno pubblicate come playlist sul canale YouTube dell’ITC Teatro-Compagnia Teatro dell’Argine. Sasso Marconi pubblicherà sul sito del Comune i messaggi (foto, video, ...

Si starà in compagnia di Ramin Bahrami, di Danilo Rea, del Rigoletto, della Traviata e di Lucia di Lammermoor. Sere indimenticabili delle scorse estati , con la certezza che torneranno Il Noli musica ...

