Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 20 | 10

(Di lunedì 20 aprile 2020) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno informazioni emergenza coronavirus il bilancio di oggi per la prima volta dall’inizio dell’epidemia c’è un segno meno vicino ai dati della protezione civile Oggi il numero di persone talmente malate in calo anche se di poco risultato che non può fare sultare ma almeno il contagio indietreggia invece di avanzare sta Prenatal solida e consistente da giorni il valore negativo di oggi un importante indicatore purtroppo ancora 454 decessi nelle24 ore Riguardati raggiungono quota 48877 per un aumento di 1822 unità Come dicevamo prima l’aumento di malati Ovvero le persone positive testato per la prima volta negativo ovvero il numero di malati è calato di 20 unità mentre ad esempio ieri era ...