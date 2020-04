Roma: 15enne Covid positivo è ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 20 aprile 2020) Il ragazzino si trova presso il Centro Covid del Bambino Gesù a Palidoro, una struttura attrezzata ad accogliere i pazienti più giovani e dove al momento sono ricoverati 10 bambini e sette mamme. Il trasferimento in terapia intensiva dopo un aggravamento della capacità respiratoria del pazienti. Leggi su fanpage Coronavirus : 15enne finisce in terapia intensiva a Roma

Turisti cinesi insultati e minacciati a Roma. “Andate via dall’Italia siete infetti”. Denunciato un 15enne. Raggi : “Gesto vergognoso frutto di ignoranza e razzismo” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il ragazzino si trova presso il Centrodel Bambino Gesù a Palidoro, una struttura attrezzata ad accogliere i pazienti più giovani e dove al momento sono ricoverati 10 bambini e sette mamme. Il trasferimento indopo un aggravamento della capacità respiratoria del pazienti.

malatinvisibili : RT @Sora24it: ROMA - Coronavirus: al Bambino Gesù ricoverato un 15enne in terapia intensiva - Sora24_it : ROMA - Coronavirus: al Bambino Gesù ricoverato un 15enne in terapia intensiva - Sora24it : ROMA - Coronavirus: al Bambino Gesù ricoverato un 15enne in terapia intensiva - CorriereCitta : Coronavirus: 15enne finisce in terapia intensiva a Roma - Notiziedi_it : Roma, 15enne si addormenta sul divano ma il papà la trova morta -