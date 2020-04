"Tu, tagliati la barba". Berlusconi in videoconferenza con i big di Forza Italia. Pronti via, chi gela davanti a tutti (Di domenica 19 aprile 2020) Il coronavirus stravolge la politica ma non cambia Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è collegato in videconferenza con tutti i big azzurri per un comitato di presidenza in formato da emergenza. Il Cav, collegato da Valbonne in Provenza, ha ascoltato tutti e catechizzato i dirigenti dopo aver votato da remoto, con posta certificata, ai lavori dell'Europarlamento. Soprattutto, però, il Cav a 83 anni non perde verve ed energia. Tornato al centro della ribalta in questi giorni, con le voci esplosive di un possibile ingresso di Forza Italia in un eventuale governissimo, Silvio ha anche ammonito simpaticamente un suo storico collaboratore, Sestino Giacomoni: appena lo ha visto in collegamento, gli ha intimato "tagliati la barba". Risposta: "Me la taglierò quando ritornerò a Roma. Ho lo stesso barbiere del presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Il coronavirus stravolge la politica ma non cambia Silvio. Il leader disi è collegato in videconferenza con tutti i big azzurri per un comitato di presidenza in formato da emergenza. Il Cav, collegato da Valbonne in Provenza, ha ascoltato tutti e catechizzato i dirigenti dopo aver votato da remoto, con posta certificata, ai lavori dell'Europarlamento. Soprattutto, però, il Cav a 83 anni non perde verve ed energia. Tornato al centro della ribalta in questi giorni, con le voci esplosive di un possibile ingresso diin un eventuale governissimo, Silvio ha anche ammonito simpaticamente un suo storico collaboratore, Sestino Giacomoni: appena lo ha visto in collegamento, gli ha intimato "la". Risposta: "Me la taglierò quando ritornerò a Roma. Ho lo stesso barbiere del presidente ...

