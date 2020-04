Paziente Covid-19 salvata al policlinico di Bari: usato un polmone artificiale (Di sabato 18 aprile 2020) Ricoverata nel reparto di Rianimazione, la donna si trovava in gravissime condizioni, motivo per cui i medici hanno deciso di ricorrere all'impiego dell'ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo), che ha permesso al suo polmone di riprendersi. La Paziente non si trova più in pericolo di vita Coronavirus focus Federico Garau  Luoghi: Bari Leggi su ilgiornale Bari - al policlinico paziente Covid-19 salvata da polmone artificiale

Lo sapete che gli ospedali prendono un bonus se dichiarano deceduto per COVID19 anche €900 al paziente? – La bufala corre su Facebook

