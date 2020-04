“Non succede da 68 anni”. Regina Elisabetta, è stata proprio la sovrana a prendere questa decisione (Di sabato 18 aprile 2020) Il male del momento sta stravolgendo la vita di tutti ed anche dei cosiddetti illustri, vip e personaggi comunque noti al pubblico. Nelle scorse ore è giunta una notizia storica riguardante la Regina Elisabetta. In occasione del suo compleanno, in programma martedì prossimo, non ci saranno le classiche cannonate in onore di Sua Maestà. I colpi di cannone a salve sono praticamente sempre stati esplosi, infatti sarà la prima volta dopo 68 anni che non potremo assistere a tutto ciò. La notizia è stata annunciata con un comunicato stampa diramato da Buckingham Palace. Normalmente tale avvenimento ha luogo nei giardini di Green Park, nei pressi del palazzo reale. Ma quindi da quando è salita al trono, la monarca per la prima volta in assoluto ha preferito non dare vita a questo evento. Anche perché nel Regno Unito si continuano a ... Leggi su caffeinamagazine “Non posso più dormire con lui…”. Mara Venier rassegnata : cosa succede nella loro casa

