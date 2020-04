Elisabetta rinuncia a salve fucile per compleanno (Di sabato 18 aprile 2020) La regina britannica Elisabetta II ha chiesto che non ci siano salve di fucili per festeggiare il suo 94esimo compleanno martedì prossimo perchè sarebbe "inappropriato nelle attuali circostanze". Lo riferiscono i media britannici. Itv aggiunge che sarebbe la prima volta che la sovrana rinuncia all'omaggio dei fucilieri nei suoi 68 anni di regno. Anche la Gran Bretagna è in difficoltà per l'epidemia di coronavirus che ha già ucciso quasi 15mila persone nel Paese. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 aprile 2020) La regina britannicaII ha chiesto che non ci sianodi fucili per festeggiare il suo 94esimomartedì prossimo perchè sarebbe "inappropriato nelle attuali circostanze". Lo riferiscono i media britannici. Itv aggiunge che sarebbe la prima volta che la sovranaall'omaggio dei fucilieri nei suoi 68 anni di regno. Anche la Gran Bretagna è in difficoltà per l'epidemia di coronavirus che ha già ucciso quasi 15mila persone nel Paese.

Piergiulio58 : Coronavirus, la Regina Elisabetta rinuncia agli spari di cannone per il suo compleanno: è la prima volta in 68 anni. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, la #regina elisabetta rinuncia agli spari di cannone per il suo compleanno: è la prima volta in 68 anni h… - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, la #regina elisabetta rinuncia agli spari di cannone per il suo compleanno: è la prima volta in 68 anni h… - RobinG00d : RT @DanieleMeloni80: #UK, martedì per il suo 94esimo compleanno la Regina #Elisabetta II rinuncia alle tradizionali cannonate che salutano… - DanieleMeloni80 : #UK, martedì per il suo 94esimo compleanno la Regina #Elisabetta II rinuncia alle tradizionali cannonate che saluta… -