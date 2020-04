Coronavirus, test sierologici: al via la gara per 150mila kit (Di sabato 18 aprile 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha indetto la gara per l’acquisto di 150mila kit per test sierologici. Contratto di fornitura entro fine aprile. Tempi strettissimi e procedura d’urgenza, l’obiettivo è quello di sottoscrivere un contratto di fornitura per 150mila kit per test sierologici entro la fine di aprile. Un passaggio fondamentale per comprendere … L'articolo Coronavirus, test sierologici: al via la gara per 150mila kit proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - la paura del calciatore : “Non ho fatto il test - ma siamo stati male in famiglia…”

Come sarà la fase 2 del Coronavirus? Test - spesa - bar - vacanze - lavoro : la nostra vita dal 4 maggio

