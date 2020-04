Perché indossare sempre la mascherina in pubblico di M Brunori e W A Eaton

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) (A cura di Maurizio, Prof. emerito di Chimica e Biochimica, Sapienza Università di Roma, presidente emerito della Classe di Scienze FMN dell’Accademia dei Lincei; e di William A., MD & PhD Bethesda, Usa, socio straniero dell’Accademia dei Lincei) Science ha pubblicato il 27 marzo scorso un’intervista di Jon Cohen al Dott. George Fu Gao, direttore generale del Cdc (Centre for Disease Control and Prevention) della Repubblica di Cina. Gao è scienziato di calibro internazionale, leader del gruppo di ricerca che in gennaio ha per primo isolato il virus responsabile della devastante pandemia in atto e ha decifrato la sequenza del genoma virale. Il gruppo ha dato contributi importanti riguardanti l’epidemiologia e la clinica della malattia, dati pubblicati nel 2020 su New England Journal of Medicine e The Lancet, giornali scientifici ...