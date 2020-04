Musica italiana in lutto | addio a una grande voce del sud | anche sul palco di Sanremo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) È morto la mattina di mercoledì 15 aprile Maurizio Nazzaro, il cantante originario di Napoli che da diversi anni viveva a Martina Franca, comune di quasi 50mila abitanti della provincia di Taranto, in Puglia. Il cantante napoletano si era trasferito in Puglia dopo aver conosciuto Carmela, che poi è diventata sua moglie, e viveva nella Valle D’Itria ormai da tantissimi anni. Ma il suo cuore era sempre a Napoli. La sua, infatti, aveva contaminazioni del neomelodico partenopeo che ha fatto rivivere in alcuni dei suoi brani come “‘Nfunno ‘o mare”. Maurizio Nazzaro è morto in un letto dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. In questo periodo le sue condizioni erano peggiorate e non è riuscito a vincere contro la malattia che durava ormai da più di due anni.Nel 1990 ...