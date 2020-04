Zoom, la piattaforma di videoconferenze hackerata: dati degli utenti sul darkweb (Di mercoledì 15 aprile 2020) hackerata la piattaforma Zoom ed i dati sono stati venduti sul darkweb: è usata da migliaia di ragazzi E’ una delle piattaforme più utilizzate dagli studenti italiani in quarantena, per seguire le video lezioni: Zoom è stata hackerata. Già nei giorni scorsi si parlava di gente che entrava ed usciva da video lezioni, pur non … L'articolo Zoom, la piattaforma di videoconferenze hackerata: dati degli utenti sul darkweb proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Come funziona Zoom Meeting - la piattaforma per le videoconferenze aziendali e non (Di mercoledì 15 aprile 2020)laed isono stati venduti sul: è usata da migliaia di ragazzi E’ una delle piattaforme più utilizzate dagli studenti italiani in quarantena, per seguire le video lezioni:è stata. Già nei giorni scorsi si parlava di gente che entrava ed usciva da video lezioni, pur non … L'articolo, ladisulproviene da www.inews24.it.

giuseppesito10 : Ringraziando ancora tutti i partecipanti del #webinar di ieri sera sul #coronavirus, vi invito a partecipare, ancor… - Sarah_Rec : nella chat dei docenti ci siamo scornati sostegno vs alcuni curriculari che nn avvisavano delle videolezioni su zoo… - nicolarsr : #Bruxelles A funzionari dell' #UE è stato comunicato di evitare la piattaforma per conferenze #Zoom per motivi di… - SignorAldo : RT @SilvaniStefano: @AgostinelliAldo @antgrasso_IT È curioso notare come, nonostante le serie criticità in materia di sicurezza della piat… - fscireIT : Un riassunto della tavola rotonda organizzata ieri sulla piattaforma Zoom da @Confronti_CNT ?? -