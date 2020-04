"La speranza? Iniziare a luglio". Formula 1, parla Binotto: "Doppia gara, perché no" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una speranza per la Formula 1, rivelata da Mattia Binotto, team principal della Ferrari. Intervistato a Sky Sport News, il boss di Maranello ha spiegato che l'obiettivo è partire a luglio: "Ci siamo incontrati virtualmente con i rappresentanti di Liberty Media e della FIA ed abbiamo discusso vari aspetti dell'attuale situazione che stiamo vivendo. Nessuno può dire quando ci sarà la possibilità di riaccendere i motori, ma c'è l'intenzione da parte della Formula 1 di cercare di far partire la stagione magari già nel mese di luglio se sarà possibile, ma al momento è impossibile avere conferme", ha spiegato Binotto. Il team principal della Ferrari ha poi aggiuno: "Penso che a fine maggio il quadro sarà più chiaro. È nell'interesse di tutti riuscire a svolgere il maggior numero di Gran Premi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Unaper la1, rivelata da Mattia, team principal della Ferrari. Intervistato a Sky Sport News, il boss di Maranello ha spiegato che l'obiettivo è partire a: "Ci siamo incontrati virtualmente con i rappresentanti di Liberty Media e della FIA ed abbiamo discusso vari aspetti dell'attuale situazione che stiamo vivendo. Nessuno può dire quando ci sarà la possibilità di riaccendere i motori, ma c'è l'intenzione da parte della1 di cercare di far partire la stagione magari già nel mese dise sarà possibile, ma al momento è impossibile avere conferme", ha spiegato. Il team principal della Ferrari ha poi aggiuno: "Penso che a fine maggio il quadro sarà più chiaro. È nell'interesse di tutti riuscire a svolgere il maggior numero di Gran Premi ...

Ultime Notizie dalla rete : speranza Iniziare Speranza: "4 maggio si riparte? Stiamo con i piedi per terra" Adnkronos Strutture Covid, Verì: “Individuati dalle Asl i presidi”

REGIONE – “La rete di presidi ospedalieri dedicati al Covid che si sta delineando nella nostra regione, ci consente di iniziare a programmare un piano per la riapertura ... l’assessore Verì – e anche ...

F1, Binotto si sbilancia: «C'è l'intenzione di far partire la stagione nel mese di luglio»

Cominciare in luglio. E' questa la speranza di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, che in una intervista concessa alla britannica Sky Sport News ha messo come obiettivo per iniziare il ...

