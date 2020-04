G20 | sì a sospensione temporanea debito Paesi poveri

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Il G20 sostiene ladeldeipiù. E’ quanto si legge in una nota diffusa a margine della riunione dei Ministri finanziari e dei Governatori della banche centrali del G20. Laè dall’1 maggio alla fine del 2020. “Tutti i creditori ufficiali bilaterali – si legge – parteciperanno all’iniziativa. Chiediamo ai creditori privati di partecipare all’iniziativa in termini simili”, prosegue il comunicato del G20 dei Ministri finanziari e dei Governatori delle banche centrali che, di fatto, autorizza l’alleggerimento delper ipiù. Proprio ieri era arrivato il semaforo verde dei Ministri delle Finanze e i Governatori delle banche centrali del G7 ad una moratoria suldei“se ci sarà l’accordo ...

PaoloGentiloni : #G20 economia vara Action Plan su #COVID19. Sostegno FMI a economie emergenti. Sospensione debito paesi più poveri.

Per quest’anno i Paesi più poveri del mondo potranno risparmiarsi il pagamento dei debiti. Il G20 ha raccolto l’appello che era arrivato martedì dal G7 per concordare una moratoria a livello mondiale.La sospensione ha effetto immediato, ha aggiunto. Il ministro ha anche descritto l'atmosfera nel G20 (che si e' svolto in videoconferenza) come molto serena in risposta a una domanda sulle tensioni ...