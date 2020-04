Panzironi, per sei mesi non andranno in onda i suoi programmi: il motivo (Di martedì 14 aprile 2020) Sei mesi di stop per le trasmissioni di Adriano Panzironi, a renderlo noto è ll’AgCom che ha così sospeso le trasmissioni ‘Il Cerca Salute” e lo speciale “Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus’. Queste le motivazioni che hanno spinto alla sospensione dei programmi: “Violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di indurre comportamenti che possano metterla in pericolo”. Nello specifico, secondo l’Autorità, le trasmissioni di Panzironi promuove ‘la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti che può portare ad una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19″. Continua la nota dell’Agcom: “Le trasmissioni in questione trasmettono l’erroneo ... Leggi su italiasera Stop a trasmissioni di Adriano Panzironi : pericolo per la salute - in relazione al coronavirus

Coronavirus - l’Agcom oscura i programmi di Panzironi per sei mesi. “Sono potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti”

