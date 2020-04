Pasqua e Pasquetta a Roccapiemonte, tra uova e sanificazioni (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoccapiemonte(Sa)-Oltre 600 uova di cioccolato sono state distribuite dall’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte ai bambini e agli ospiti dei centri di riabilitazione e per anziani Villa Caruso, Villa Silvia e Domus de Maria. Una iniziativa che è stata accolta favorevolmente dall’intera cittadinanza che ha gradito la sorpresa di Pasqua, con la distribuzione a cura del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte, le Guardie Ambientali d’Italia (Gadit), la Croce Rossa sezione locale, Dalle Zampe al Cuore, l’Azione Cattolica e Segnali di Vita. La distribuzione delle uova è stata voluta fortemente dal Sindaco Carmine Pagano, dagli Assessori Roberto Fabbricatore e Annabella Ferrentino e con il contributo degli operatori del Consorzio Campale Stabile. La macchina organizzativa ha funzionato in modo perfetto, ... Leggi su anteprima24 Caivano - spacciava droga nel Parco Verde per rifornire i clienti a Pasqua e Pasquetta : arrestata

Coronavirus - il ciliegio secolare di Besana Brianza : sorvegliato speciale a Pasqua e Pasquetta

