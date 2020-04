(Di lunedì 13 aprile 2020) Oms fae tornano a ritenere fondamentali le mascherine "diventeranno obbligatorie per sicurezza. Il coronavirus non andrà via in breve"

zazoomblog : Oms fa dietrofront “mascherine diverranno obbligatorie”- “Coronavirus non andrà via” - #dietrofront #“mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms dietrofront

Il Sussidiario.net

Oms fa dietrofront e tornano a ritenere fondamentali le mascherine “diventeranno obbligatorie per sicurezza. Il coronavirus non andrà via in breve” L’Oms dopo pochissimi giorni fa dietrofront e ...Ma l’uso di questo tipo di medicinale, le eparine a basso peso molecolare, è già previsto nelle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) anche per i pazienti Covid, come preventivo ...