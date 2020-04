Lombardia, crescono ancora i casi a Milano. I morti sono 280 (ieri erano 110) (Di lunedì 13 aprile 2020) In Lombardia sono +1262 i positivi nell’arco di 24 ore. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha fatto il punto della situazione nella consueta conferenza stampa quotidiana. I morti sono 280, raddoppiati rispetto a ieri, quando erano 110. La Lombardia ormai ha superato quota 10mila decessi. Il totale delle vittime di Covid-19, per la precisione, è di 10.901. Le terapie intensive continuano ad essere meno sotto pressione. sono 33 i posti che si liberano. I ricoverati in terapie diverse da quella intensiva crescono: +59. I dati dei contagi sono più o meno in linea con quelli di ieri a Bergamo e Brescia ma in aumento su Milano. Nella provincia sono +481. In città sono +296, il doppio di ieri. L'articolo Lombardia, crescono ancora i casi a Milano. I morti sono 280 (ieri erano 110) ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirus in Lombardia : crescono i dimessi (437) - ma anche i morti (297)

