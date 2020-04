Coronavirus, Aifa: “Ancora incompleti i dati sull’efficacia dell’eparina” (Di lunedì 13 aprile 2020) Negli ultimi giorni l’annuncio dell’utilizzo di eparina nei casi di polmonite interstiziale dalla sperimentazione era arrivato dall’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza) ed era stata sollecitata la valutazione del suo uso sperimentale. Per l’Aifa, i dati per capire la sicurezza e l’efficacia sull’uso dell’eparina nei pazienti colpiti dal Covid-19 sono ancora incompleti. L’Agenzia del farmaco ha pubblicato una scheda per fare il punto sull’uso di Eparine a basso peso molecolare. Per l’Aifa ci sono ancora “evidenze incomplete e con importanti incertezze anche in merito alla sicurezza, si sottolinea l’urgente necessita’ di studi randomizzati che ne valutino efficacia clinica e sicurezza“. Aifa rimarca come “poiche’ l’uso terapeutico delle Eparine a basso peso molecolare sta ... Leggi su meteoweb.eu Efficace l’Eparina contro il Coronavirus? Avvertimento dell’AIFA

La possibile svolta per il Coronavirus con farmaco Eparina : Aifa invita tutti alla cautela

Coronavirus - l’Aifa “chiede” studi su eparina. Ricerca inglese : “Riduce mortalità del 20%” - ma Locatelli (Css) invita alla prudenza (Di lunedì 13 aprile 2020) Negli ultimi giorni l’annuncio dell’utilizzo di eparina nei casi di polmonite interstiziale dalla sperimentazione era arrivato dall’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza) ed era stata sollecitata la valutazione del suo uso sperimentale. Per l’, iper capire la sicurezza e l’efficacia sull’uso dell’eparina nei pazienti colpiti dal Covid-19 sono ancora. L’Agenzia del farmaco ha pubblicato una scheda per fare il punto sull’uso di Eparine a basso peso molecolare. Per l’ci sono ancora “evidenze incomplete e con importanti incertezze anche in merito alla sicurezza, si sottolinea l’urgente necessita’ di studi randomizzati che ne valutino efficacia clinica e sicurezza“.rimarca come “poiche’ l’uso terapeutico delle Eparine a basso peso molecolare sta ...

Adnkronos : #Coronavirus, #Drago: 'Tante morti per tromboembolie, ok Aifa a studio #eparina' - Adnkronos : #Coronavirus, Drago: 'Tante morti per #tromboembolie, ok #Aifa a studio eparina' - Agenzia_Ansa : Il sacrificio dei medici, 87 morti tra i camici bianchi. Positivo il direttore generale dell'Agenzia del farmaco… - MariaConversano : @ZiaGabriella1 @NicolaColella1 @Corriere Certo, Dio la illumina. Cara signora. È solo uno dei prodotti che vengono… - fmavitto : Coronavirus. Eparina si o no? Aifa: “Valutare caso per caso, urgenti studi per valutarne efficacia” -