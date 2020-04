Bigliettini scritti a mano con messaggi di incoraggiamento per i pazienti (Di lunedì 13 aprile 2020) Un bigliettino scritto a mano,con pennarelli colorati di augurio ed incoraggiamento per chi in questi giorni ha dovuto trascorrere la Pasqua in ospedale, in isolamento, a causa del coronavirus. A lanciare l'idea i sanitari del reparto di ortottica dell'ospedale Oftalmico di Torino. Da alcune settimane, infatti, tre piani del nosocomio torinese sono diventati Covid, ospitando una sessantina di pazienti. "Noi - racconta la dottoressa Rosa Parolisi, ortottista - non siamo direttamente coinvolti nella cura di questi pazienti ma ci sembrava giusto, in qualche modo fare sentire la nostra vicinanza". Da qui l'idea: chiedere ad amici e colleghi di inviare whatsapp, frasi e messaggi di incoraggiamento a chi in questo momento sta soffrendo a causa della malattia. "Siamo stati subissati di messaggi e questo ci ha fatto molto piacere. Li abbiamo trascritti su Bigliettini, ... Leggi su agi (Di lunedì 13 aprile 2020) Un bigliettino scritto a,con pennarelli colorati di augurio edper chi in questi giorni ha dovuto trascorrere la Pasqua in ospedale, in isolamento, a causa del coronavirus. A lanciare l'idea i sanitari del reparto di ortottica dell'ospedale Oftalmico di Torino. Da alcune settimane, infatti, tre piani del nosocomio torinese sono diventati Covid, ospitando una sessantina di. "Noi - racconta la dottoressa Rosa Parolisi, ortottista - non siamo direttamente coinvolti nella cura di questima ci sembrava giusto, in qualche modo fare sentire la nostra vicinanza". Da qui l'idea: chiedere ad amici e colleghi di inviare whatsapp, frasi edia chi in questo momento sta soffrendo a causa della malattia. "Siamo stati subissati die questo ci ha fatto molto piacere. Li abbiamo trasu, ...

