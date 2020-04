Bari, pesta a sangue compagna, video choc: nessuna denuncia per 45enne (Di domenica 12 aprile 2020) Federico Garau L'uomo, un pregiudicato, aveva appena concluso il periodo degli arresti domiciliari, violando comunque la misura cautelare dell'obbligo di dimora: pugni e calci alla compagna 23enne anche dopo averla sbattuta a terra Grazie alle immagini del terribile pestaggio ai danni di una giovane, avvenuto qualche sera fa a Bari, le forze dell'ordine sono riuscite ad identificare il responsabile ed a individuarlo: la vittima, tuttavia, ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti dell'uomo, parlando di un semplice sfogo dovuto alla gelosia nei suoi confronti. Il brutale attacco del responsabile, un pluripregiudicato di 45 anni residente a Bari, è stato ripreso da un uomo che si è affacciato ad una finestra della propria abitazione a causa del frastuono e delle grida di dolore della ragazza. Quest'ultima, compagna e convivente del 45enne, non ha potuto ... Leggi su ilgiornale Un uomo pesta la compagna per strada a Bari - l’orrore nel video. Il sindaco : «Spero che lei trovi il coraggio per denunciarlo»

Bari | Identificato l'autore della violenta aggressione, la vittima ha 23 anni

