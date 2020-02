Vanessa Bryant su Instagram scrive del lutto insopportabile, specie per la morte di GiGi: “Aveva così tanta vita davanti a lei” (Di martedì 11 febbraio 2020) Visualizza questo post su Instagram I’ve been reluctant to put my feelings into words. My brain refuses to accept that both Kobe and GiGi are gone. I can’t process both at the same time. It’s like I’m trying to process Kobe being gone but my body refuses to accept my GiGi will never come back … L'articolo Vanessa Bryant su Instagram scrive del lutto insopportabile, specie per la morte di GiGi: “Aveva così tanta vita davanti a lei” NewNotizie.it. newnotizie

