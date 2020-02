Oscar 2020, Rocketman: Elton John vince la seconda statuetta per la miglior canzone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Elton John trionfa agli Oscar 2020 grazie alla sua canzone originale presente nella colonna sonora di Rocketman, pellicola biografica con Taron Egerton. Gli Oscar 2020 hanno premiato Elton John, leggenda della musica internazionale, che ha ricevuto la sua seconda statuetta per la miglior canzone in Rocketman, biopic sulla sua vita interpretato da Taron Egerton e diretto da Dexter Fletcher. La star inglese ha vinto grazie alla canzone (I'm gonna) Love me Again, scritta insieme al suo co-autore fidato Bernie Taupin che è salito con lui sul palco per ricevere il premio. Durante il discorso per la vittoria agli Oscar 2020, Elton John e il suo collega hanno entrambi ringraziato David Furnish, compagno del cantante, che era tra il pubblico:"E grazie a David ... movieplayer

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -