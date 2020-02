Oscar 2020: Hildur Guðnadóttir è la prima donna negli ultimi 20 anni a vincere grazie a una Colonna Sonora (Di lunedì 10 febbraio 2020) La compositrice Hildur Guðnadóttir con l'Oscar 2020 è diventata la prima donna dal 1997 a conquistare il premio come Miglior Colonna Sonora Originale. Hildur Guðnadóttir ha compiuto un'impresa storica: gli Oscar 2020 le hanno permesso di diventare la prima donna negli ultimi 20 anni a conquistare il premio nella categoria dedicata alle migliori colonne sonore originali. La compositrice islandese è diventata grazie al suo lavoro per Joker la quarta donna a conquistare la prestigiosa statuetta assegnata dall'Academy nella categoria dedicata alla Miglior Colonna Sonora e la prima dall'ormai lontano 1997, anno in cui Anne Dudley ha conquistato il premio grazie a The Full Monty. Hildur Guðnadóttir è salita sul palco e nel suo discorso di ringraziamento agli Oscar 2020 - qui potete trovare ... movieplayer

