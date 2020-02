Calciomercato Inter: Handanovic preoccupa, idee Curci e Viviano (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il mignolo di Samir Handanovic preoccupa l’Inter, che potrebbe tuffarsi sul mercato dei portieri svincolati Nonostante il mercato si sia chiuso all’inizio di questo mese, l’Inter potrebbe sondarlo alla ricerca di una soluzione temporanea. Come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando di attingere al mercato dei portieri svincolati. L’infortunio di Handanovic preoccupa l’Inter e, con ogni probabilità, non recupererà per il match contro la Lazio. Per questo si sta valutando se ingaggiare Viviano o Curci ma si monitora anche il mercato estero. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @Inter - @bambam9oficial a @Cooperativa: 'In estate arriverà @kingarturo23' - #calcio @SerieA #SerieA #Ser… - PianetaMilan : #Calciomercato @Inter - @bambam9oficial a @Cooperativa: 'In estate arriverà @kingarturo23' - #calcio @SerieA… - seba_medoni : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli: 'Sono arrabbiato, è stata la miglior partita dell'anno. 19 punti di distacco con l'#Inter? Non si vedono' htt… -