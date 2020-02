Virus,altri contagiati su nave Giappone

Virus sono stati confermati sulla nave da crociera Diamond Princess attraccata al largo della costa di Yokohama. Lo riferisce la Cnn che cita un annuncio fatto a bordo. Gli ultimi casi confermati portano il numero totale di persone contagiate sulla nave a 70 e il totale in Giappone a 96. Il gigante della Carnival ospita 3.700 persone tra cui anche 35 italiani,di questi 25 sono membri dell'equipaggio. Ci sono inoltre 1.281 Giapponesi, 428 americani e altri cittadini di 54 diverse nazionalità.(Di domenica 9 febbraio 2020) Sei nuovi casi di contagi da coronasono stati confermati sullada crociera Diamond Princess attraccata al largo della costa di Yokohama. Lo riferisce la Cnn che cita un annuncio fatto a bordo. Gli ultimi casi confermati portano il numero totale di persone contagiate sullaa 70 e il totale ina 96. Il gigante della Carnival ospita 3.700 persone tra cui anche 35 italiani,di questi 25 sono membri dell'equipaggio. Ci sono inoltre 1.281si, 428 americani ecittadini di 54 diverse nazionalità.(Di domenica 9 febbraio 2020)

