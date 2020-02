Live Non è la D’Urso, Luigi Favoloso e le accuse di Nina Moric: «Fuggito nel bagagliaio di un’auto. Contro di me un complotto » (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Tutto è iniziato qui a Torre del Greco, quel pomeriggio sono uscito e sono andato via”, Luigi Favoloso torna a parlare della sua fuga improvvisa, che tempo fa ha portato la mamma a sporgere una denuncia per scomparsa alle forze dell’ordine. La decisione Luigi l’avrebbe presa dopo aver scoperto un tradimento da parte di Nina Moric. Luigi è stato raggiunto dai microfoni di “Live Non è la D’Urso” e ha raccontato il giorno in cui ha deciso scomparire senza avvisare nessuno: “Sono partito – ha spiegato – non volevo lasciare nessuna traccia e sono andata via senza che nessuno mi vedesse. C’era una telecamera in zona ma l’ho elusa. Sono entrato nel bagagliaio di una macchina, sono sceso un po’ prima della stazione e poi l’ho raggiunta in taxi”. Lui non ha mai picchiato Nina Moric, contrariamente alle accuse dell’ex modella, e dietro di lei ci sarebbe qualcuno che la muove: ... newscronaca.myblog

