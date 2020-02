LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo comanda nel day-3, Valentino Rossi ottimo quinto, indietro Dovizioso e Marquez (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.06: In questo momento Andrea Dovizioso e Marc Marquez sono piuttosto arretrati in classifica: il forLIVEse è 13° a 0″928, mentre l’iberico è 14° a 0″942. 4.03: Classifica che cambia per l’inserimento di un grande Francesco “Pecco” Bagnaia che completa un ottimo giro e si porta in quarta posizione (1’58″502), davanti a Valentino Rossi. 4.00: Di seguito la classifica aggiornata, quando è trascorsa un’ora dall’inizio delle prove: POS # RIDER GAP 1 20 F. Quartararo 1:58.349 2 35 C. CRUTCHLOW +0.082 3 42 A. RINS +0.101 4 46 V. Rossi +0.192 5 44 P. ESPARGARO +0.261 6 41 A. ESPARGARO +0.345 7 43 J. MILLER +0.356 8 36 J. MIR +0.387 9 88 M. OLIVEIRA +0.415 10 63 F. ... oasport

