Chi è Diodato, l’artista che ha vinto Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Antonio Diodato, conosciuto da tutte e tutti solo come Diodato, è il vincitore della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Racconta di aver cominciato «in cantina, con la tastiera e la chitarra», ha spiegato l’artista. «Solo dopo, attraverso le cover dei Pink Floyd, e non solo, ho cominciato a cantare e a essere notato: cantando, diventavo qualcos’altro». Antonio Diodato è un romano d’adozione, ha quasi 39 anni ed è nato ad Aosta. Il cantante è di origine pugliese: la città dove è cresciuto e a cui è ancora molto legato – partecipando per esempio al Primo Maggio Libero e Pensante – è Taranto. Tra le sue influenze, insieme ai Pink Floyd, cita ance Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Domenico Modugno e i Radiohead. Ha collaborato con Daniele Silvestri, Boosta dei Subsonica, Andrea Biagioni. Gli esordi Secondo la sua pagina ... open.online

