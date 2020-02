Voi che fischiate Achille Lauro per il suo modo di essere non siete persone libere (Di sabato 8 febbraio 2020) Fischi a Sanremo 2020 per il look estremo e fuori dagli schemi di Achille Lauro che, nella quarta serata del Festival, porta in scena la Marchesa Luisa Casati Stampa, icona del passato e "opera d'arte vivente", donna libera come erano liberi San Francesco e David Bowie. Quei fischi si scontrano con la performance di un cantante che mette in scena il desiderio di essere libero e di vivere senza schemi precostituiti. fanpage

civati : Mi affido a un thread, oggi, per inviare un pensiero a #SilviaRomano. Spero lo facciate anche voi: la comunità di p… - rubio_chef : E anche oggi un ragazzino è stato ammazzato dall’infame esercito sionista nella Palestina occupata. Grazie mondo ch… - lucianonobili : Significa che su questo obbrobrio tecnicamente voi non siete maggioranza, chiaro? Sul Bonafede-Salvini noi non sia… -