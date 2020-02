Pro Loco Ad Pontem: formazione su prevenzione incendi e gestione emergenze (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Ponte si è svolto il corso di formazione sulla prevenzione incendi e gestione delle emergenze, tenutosi nella Sala Consiliare del Comune di Ponte, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Ponte. L’impegno incessante di Maria Nave, Presidente della Pro Loco Ad Pontem e dell’Associazione Burla Ponte Carnevale Pontese si è manifestato anche in questa occasione, attraverso i fatti. Aver voluto regalare a 15 giovani il corso di formazione è stato un atto di amore nei confronti dei ragazzi che, più di altri, si impegnano per la nostra comunità e dimostrano interesse per il successo delle attività poste in essere a favore del paese. Il formatore specializzato, ing. Giovanni Masotti, incaricato dalla Presidente, ha intrattenuto per alcune ore i giovani pontesi, scelti principalmente tra gli iscritti delle due compagini ... anteprima24

