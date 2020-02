Gattuso: “Fabian non è al meglio. Oggi valutiamo Allan” (Di sabato 8 febbraio 2020) In conferenza stampa pre Napoli-Lecce, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Fabian Ruiz e di Allan. E di conseguenza delle sue scelte per il centrocampo. “Fabian ha fatto poco per 10 giorni, ha avuto la febbre sempre alta, sono due giorni che si allena, non è al meglio. Allan si allena da 4-5 giorni. Ci ho parlato ieri, Oggi lo valutiamo. Voglio sentire che stanno bene al 100% preferisco mettere chi sta bene. Allan ce la sta mettendo tutta anche lui”. L'articolo Gattuso: “Fabian non è al meglio. Oggi valutiamo Allan” ilNapolista. ilnapolista

napolista : Gattuso: “Fabian non è al meglio. Oggi valutiamo Allan” L’allenatore del Napoli in conferenza stampa: “Fabian ha fa… - sscalcionapoli1 : Gattuso: “Koulibaly giocherà! Domani gara trappola, deve essere una finale di Champions! Fabian out, sui portieri…”… - SOSFanta : ?? #Gattuso: 'Koulibaly, decisione presa! Fabian fuori, Allan, #Mertens con Milik…' 'Portieri? C'è un problema' ?… -