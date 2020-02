Coronavirus, che ci dicono i numeri? (Di sabato 8 febbraio 2020) L’altro ieri in TV si poteva scegliere fra un classico dei film dell’horror (Carrie, lo sguardo di Satana) e una trasmissione di Mario Giordano sulla diffusione del Coronavirus. Ovviamente lo spettacolo che terrorizzava di più era la trasmissione di Giordano che dipingeva un’Italia ormai prossima a essere affondata dalla pandemia prossima e ventura. Ma è proprio così? Proviamo ad analizzare i numeri. Abbiamo avuto, fino ad adesso, 636 morti mentre i contagiati sono già 31.161. Le persone guarite sono 1.540. L’indice di mortalità non è per nulla assestato (il che indica una malattia molto recente e in rapida diffusione) e la forchetta va da un ottimistico 2% (636/31161) ottenuto dividendo il numero di morti per il numero di contagiati (ma non tenendo conto che qualcuno dei contagiati morirà) a un pessimistico 29% (636/2176) ottenuto dividendo il numero di morti ... nextquotidiano

