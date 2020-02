Morta Lorena Di Marino, aveva 34 anni: lascia un figlio piccolo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella notte di venerdì 7 febbraio è Morta, a soli 34 anni, Lorena Di Marino, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lorena era un avvocato molto affermato a Giuliano, la città in provincia di Napoli dove viveva e lavorava. Era un’attivista, da sempre in prima linea nelle battaglie ambientali, tanto da essere una delle prime organizzatrici della manifestazione contro i roghi tossici che portò nella cittadina partenopea di circa 10 mila persone riunite in un corteo di protesta. Era anche una delle fondatrici dell’associazione culturale Ibris con Anna Russo, amica e collega. Morta Lorena Di Marino Lorena era molto conosciuta in tutto il paese, grazie anche all’attività commerciale del marito, Andrea Pennacchio, che gestiva il bar Oronero all’angolo tra via Roma e corso Campano. Da molto tempo lottava contro il cancro, da vera guerriera. Poco prima delle festività ... notizie

