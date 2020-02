Il caos Barca, i “problemi” di Messi e la spinta dei tifosi: Napoli, in Champions te la giochi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In attesa del prossimo match di campionato contro il Lecce, all’ombra del Vesuvio gìà sale la febbre per la sfida di Champions League contro il Barcellona e in città è già partito l’assalto ai tagliandi per i settori dell’impianto di Fuorigrotta. I tifosi azzurri sono in fila da questa mattina presto per procurarsi i biglietti per assistere alla partita contro i blaugrana, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale. L’appuntamento è di quelli storici, forse tra i più attesi di sempre, e nonostante i prezzi alle stelle, non mancano le file ai botteghini. L’entusiasmo per la partita contro i blaugrana è palpabile in città. Quasi quarantamila biglietti venduti in mezza giornata; file lunghissime dinanzi alle agenzie incaricate della vendita dei tagliandi. La Curva B e la Curva A superiore risultano già sold ... anteprima24

infoitsport : Da Milano - Caos in casa Barça: Messi potrebbe non rinnovare e andare via gratis - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:caos Barca; media spagnoli, Abidal resta al suo posto Due ore di faccia a faccia tra Bartomeu e ds -