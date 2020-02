Posa il microfono e afferra la racchetta: è Fiorello show a Bordighera - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fabrizio Tenerelli Il noto conduttore televisivo nella sua giornata di riposo dal Festival di Sanremo ha deciso di concedersi qualche ora di relax, a Bordighera, "duettando" con il tennista di fama internazionale Jannik Sinner Ha Posato un momento il microfono per afferrare la racchetta e concedersi qualche ora di relax, dopo la concitata serata di ieri al Festival di Sanremo, dalla quale ne è uscito vincitore. Fiorello ha entusiasmato, stamani, il "Piatti Tennis Center", di Bordighera, in provincia di Imperia, dove ha incontrato gli sportivi "duettando" con l'amico Jannik Sinner, giovanissimo tennista di fama internazionale, numero 75 del ranking mondiale. Dinamico e disponibile, malgrado - come da lui stesso confermato - abbia dormito due ore, Fiorello ha tenuto banco con la sua simpatia, raccontando aneddoti della propria vita, uno dei quali spiega come è nata questa sua ... ilgiornale

