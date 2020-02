L’allarme degli abitanti di Ginostra: “In caso di eruzione bloccati sull’isola” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – “Essendo passati ormai due mesi da quando una mareggiata ha distrutto il molo degli aliscafi di Ginostra e non avendo ancora ottenuto nessuna risposta dall’amministrazione comunale di Lipari, i cui rappresentanti da allora (eccetto qualche sopralluogo di alcuni tecnici) non hanno ritenuto nemmeno di venire in loco per incontrare la popolazione, con la presente chiediamo di sapere quali sono i tempi per il ripristino del molo degli aliscafi e come s’intende intervenire”. Inizia così la lettera inviata da un gruppo di abitanti di Ginostra all’amministrazione comunale di Lipari, alle Eolie. Ma anche al Prefetto e alla Protezione civile. Lo scorso dicembre una violenta mareggiata aveva distrutto il molo per l’arrivo degli aliscafi.“Si ricorda che Ginostra si trova sotto un vulcano attivo, in piena emergenza ... calcioweb.eu

