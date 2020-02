Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari e Lara Mori convocate per la Coppa del Mondo a Melbourne: lotta per il pass olimpico! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vanessa Ferrari e Lara Mori parteciperanno alla terzultima tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica (circuito di specialità) che andrà in scena a Melbourne (Australia) nel weekend del 20-23 febbraio. La Federazione Italiana ha diffuso la circolazione di convocazione dopo che la FIG aveva già comunicato da tempo la lista delle partecipanti. Le due azzurre saranno impegnate in questo appuntamento nella terra dei canguri, fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le nostre portacolori sono in piena lotta per il pass a cinque cerchi, se lo contendono al corpo libero dove sono alle spalle della statunitense Jade Carey che però dovrebbe qualificarsi ai Giochi attraverso la graduatoria al volteggio. Entrambe le italiane si cimenteranno anche alla trave: venerdì 21 le qualificazioni, domenica 23 le eventuali finali riservate alle migliori otto. La bresciana ... oasport

