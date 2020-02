Fra i Samsung Galaxy S20, ce ne dovrebbe essere uno “a buon mercato” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fra i Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, ci potrebbe essere un modello a buon mercato in versione 4G e con "solo" 8 GB di RAM come alternativa ai big. Ecco quale sarebbe e le informazioni trapelate in proposito. L'articolo Fra i Samsung Galaxy S20, ce ne dovrebbe essere uno “a buon mercato” proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

MatteoCapacci2 : @iltwitdimarco Della Samsung ci sono i nuovi Galaxy A che sono fascia media altrimenti se cerchi un top di gamma fr… - marziom : Samsung fra bassi e alti -