Rogo Thyssen, la Germania rigetta il ricorso. I due manager tedeschi in cella cinque anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tiziana Paolocci I familiari degli operai: «Giustizia sarà fatta quando saranno in galera» Giustizia è stata fatta. Almeno sulla carta. A dodici anni dal Rogo di Torino in cui morirono sette persone, i due ex manager della Thyssenkrupp, Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, dovranno scontare cinque anni di carcere per omicidio colposo e incendio doloso per negligenza. La notizia, attesa non solo dai familiari degli operai morti ma anche dai vertici della giustizia italiana, è arrivata dopo che il tribunale di Hamm ha rigettato il ricorso presentato dagli imputati. In Italia i due uomini erano stati già condannati nel 2016 a rispettivamente 9 anni e 8 mesi e 6 anni e 10 mesi. Ma il tribunale tedesco aveva stabilito che, pur essendo le sentenze effettive, le pene dovevano essere concordi con il diritto tedesco. Diritto che stabilisce in Germania un'imputazione massima di cinque ... ilgiornale

eziomauro : Finalmente giustizia per gli operai morti della Thyssen, 13 anni dopo il rogo e quattro dopo la sentenza definitiva - eziomauro : Rogo Thyssen a Torino, l'epilogo: i due manager condannati sconteranno 5 anni in Germania - TgLa7 : Rogo #Thyssen: Germania rigetta ricorso 2 manager ++ Ora sconteranno 5 anni di carcere nel loro paese -