PATRICK DEMPSEY tornerà con WAYS & MEANS, una nuova serie tv (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo l’addio nel 2015 a Grey’s Anatomy, la serie che l’ha reso una star a livello planetario, PATRICK DEMPSEY è pronto a tornare in tv da protagonista nei panni di un leader repubblicano nel pilot di WAYS & MEANS, il nuovo political drama CBS che porta la firma di Ed Redlich (Senza traccia) e di Mike Murphy. La serie, nel caso in cui dovesse ricevere l’approvazione del network, andrà in onda nella prossima stagione. DEMPSEY interpreta il ruolo di un politico del Congresso americano, un uomo che ha perso fiducia nelle istituzioni e in quel sistema (corrotto) che lui stesso ha contribuito a creare. Per provare a fermare la deriva della politica degli Stati Uniti, il personaggio decide di collaborare in segreto con una giovane idealista appartenente al partito opposto. Insieme, i due tenteranno di sovvertire la situazione mettendo a rischio la loro stessa ... tvsoap

