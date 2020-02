Open Arms, Matteo Salvini nei guai peggio della Gregoretti? Le note pronte a mettergli i bastoni tra le ruote (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Matteo Salvini torna nel mirino della magistratura. Questa volta è il tribunale dei ministri di Palermo a chiedere l'autorizzazione al Senato affinché si proceda contro il leader della Lega per il caso Open Arms. Una questione analoga alla Gregoretti, ma che - secondo il Corriere della Sera - potreb liberoquotidiano

matteosalvinimi : Articolo 52 della Costituzione. “La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.” Chi lo spiega a quel giu… - fattoquotidiano : Matteo Salvini, Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms: “Non c’erano ragioni… - HuffPostItalia : Open Arms, il tribunale dei ministri: 'Salvini abusò dei suoi poteri. Da Conte pressioni per far scendere i minori' -