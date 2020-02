LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Prima tappa in DIRETTA: possibile arrivo in volata, Ballerini e Cimolai ci provano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020: il percorso e le tappe ai raggi X – Volta a la Comunitat Valenciana 2020: tutti gli italiani in gara – Volta a la Comunitat Valenciana 2020: la startlist – Volta a la Comunitat Valenciana 2020: i big Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 da Castelló a Vila-Real di 180 chilometri. Saranno cinque giorni veramente intensi sulle strade della penisola spagnola per la 71^ edizione della breve corsa a tappe, che si concluderà domenica 9 nel cuore di Valencia. Il tutto diviso in tre tappe dedicate ai velocisti e due per gli uomini di classifica. Ci sarà in gara anche il vincitore uscente Ion Izagirre dell’Astana, che nel 2019 riuscì a superare l’ex campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) e ... oasport

LuigiBrugnaro : Oggi ancora una volta, #Venezia ha saputo dimostrare unità, giocando in squadra Con il brillamento della bomba dell… - SpazioCiclismo : Qualcuno ha notato qualcosa di diverso oggi nella nostra diretta? ?? #VCV2020 #WorkinProgress - saturnsdef : è la prima volta che non mi perdo una live di yugyeom sarà questo un miracolo ? -