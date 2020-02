Jennifer Aniston pronta a recitare con Meghan Markle? - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sandra Rondini La star di "Friends" dovrebbe girare in Canada il sequel del film Netflix "Murder Mistery" e, per l'occasione, grazie al comune amico George Clooney, non vedrebbe l'ora di essere presentata ai Sussex "Ora che Meghan Markle sembra intenzionata a tornare nel mondo dello spettacolo, Jennifer Aniston non vede l’ora di poter lavorare con lei". Lo sostiene una fonte di Express UK che, lasciando intendere che la Markle non sia affatto gelosa della presunta cotta che Harry si prese nel 2009 per la Aniston, muovendo mari e monti a Los Angeles pur di poterla conoscere, per poi vedersi respinto dall'attrice che non ama i toy boy, nemmeno reali, e 16 anni di differenza per lei erano davvero troppi. In ogni caso Jennifer Aniston, anche dopo il divorzio da Brad Pitt, è rimasta in ottimi rapporti con George Clooney, tra i migliori amici dell’ex marito al punto che Clooney ... ilgiornale

leocarrassco : Miamor Jennifer aniston pesaoo - givczerofucks : I got: si jennifer aniston superó a brad pitt... - joalinz : @siyoonnosh ruel, jennifer aniston e camila cabello -