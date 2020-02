Dune: Kyle MacLachlan non vede l'ora di vedere la versione di Denis Villeneuve (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Kyle MacLachlan, protagonista delle versione di Dune diretta da David Lynch, si è detto emozionato per questa nuova trasposizione di Denis Villeneuve che sarà completamente diversa da quella del 1984. Denis Villeneuve sta per completare la sua versione di Dune, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Frank Herbert, e Kyle MacLachlan, protagonista del film firmato da David Lynch del 1984, non vede l'ora di vedere il nuovo progetto. L'attore, che nel film del 1984 interpretava il protagonista Paul Atreides, in una recente intervista a IMDB ha commentato il nuovo progetto di Denis Villeneuve, dicendosi contento ed emozionato, ma soprattutto curioso di vedere il giovane Timothée Chalamet nei panni di quello che una volta fu il suo personaggio: "Sono molto entusiasta di vederlo. Penso che Timothée farà un lavoro fantastico. Non vedo ... movieplayer

