Hyperloop Italia 2020, come funziona il treno super veloce e quando arriva (Di martedì 4 febbraio 2020) Immagina di poter andare da Milano a Reggio Calabria in meno di un’ora, senza le attese al check-in o la scocciatura dei controlli in aeroporto. L’Hyperloop potrebbe essere la rivoluzione del mondo dei trasporti: un sistema a capsule che permetterebbe di raggiungere la velocità del suono a più di 1.200 chilometri orari. L’idea è semplice: creare un enorme tunnel depressurizzato dove far «galleggiare» dei moduli e spingerli in questi enormi canali vuoti all’interno di un cuscino d’aria compressa. Potrebbe essere la soluzione per tutte le famiglie che lavorano a centinaia di chilometri di distanza: potresti abitare a Roma e andare a lavorare a Milano arrivando in ufficio in meno di mezz’ora; basterebbero 7 minuti per collegare il capoluogo lombardo con Torino e mezz’ora all’incirca per raggiungere Trieste da ... gqitalia

