Elodie, chi è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Elodie, chi è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2020 Il prossimo 4 febbraio prende il via, con la conduzione di Amadeus, la 70esima edizione del Festival di Sanremo e tra i 24 big in gara c’è anche la cantante Elodie. Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, la giovane artista si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano Andromeda, scritto per lei da Mahmood e Dardust. Cosa sappiamo di Elodie? Della sua carriera? E della sua vita privata? Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, conduttrici, ospiti Elodie, chi è la cantante di Sanremo 2020: la carriera Canzoni Elodie, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, ha 29 anni ed è nata a Roma il 3 maggio 1990 da padre italiano e madre francese creola originaria delle Antille francesi. Dopo aver iniziato come modella e aver abbandonato presto questa strada la cantante è passata per il palco ... tpi

