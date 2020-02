Chi è Bugo, in coppia con Morgan a Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) Bugo è il nome d’arte di Cristian Bugatti, quarantaseienne cantautore nato a Rho, vicino Milano, e cresciuto in provincia di Novara. È uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2020, in coppia con Morgan con la canzone “Sincero”. Seppur meno popolare di altri cantautori nazionali dell’ultimo ventennio, Bugo è uno degli artisti in giro da più tempo nella musica indie rock italiana, tra i più versatili e fuori dagli schemi. Il suo nome d’arte è il soprannome che aveva ai tempi della scuola, ha spiegato una volta. In oltre vent’anni di attività, dopo nove dischi e una sterminata serie di esibizioni live in giro per locali, Bugo è riuscito a costruire intorno a sé un nutrito e fedele seguito di frequentatori del genere underground italiano. La sua voce, soprattutto per lo screaming, è stata accostata in passato a quella di Rino Gaetano, sebbene la sua musica ... ilveggente

