Nuovo paziente in rianimazione allo Spallanzani (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un paziente straniero è arrivato nella tarda serata di ieri all’ospedale Spallanzani di Roma “in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione”. È quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso oggi. Al paziente è stato somministrato il test del Coronavirus e si attendono i risultati.La coppia di coniugi cinesi positivi al test, ricoverata allo Spallanzani, è in condizioni generali di salute stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale.L’ospedale rende noto che 19 pazienti “sono ancora sotto osservazione” per aver avuto contatti con la coppia risultata positiva all’infezione. Le “condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure”, si legge. Sono stati inoltre ... huffingtonpost

