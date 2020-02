Juve Stabia, parte la prevendita per il match di Ascoli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – S.S. Juve Stabia rende noto che sono disponibili da domani, martedì 4 Febbraio 2020, senza obbligo di carte di fidelizzazione, i tagliandi di ingresso del Settore Ospiti dello Stadio “Cino & Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, per assistere all’incontro Ascoli – Juve Stabia, in programma Venerdì 7 Febbraio 2020 alle ore 21.00 e valevole per la 4^ giornata di ritorno del campionato di Serie BKT. I biglietti saranno in vendita al prezzo di € 12,50 più diritti di prevendita. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di Giovedì 6 Febbraio 2020, tramite il circuito Ticketone ed acquistabili presso i seguenti punti vendita: – Tabaccheria Muratori, sita a Castellammare di Stabia in Via Napoli 229 L'articolo Juve Stabia, parte la prevendita per il match di Ascoli proviene da Anteprima24.it. anteprima24

