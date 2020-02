Infortunio Dembele: problema alla coscia destra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Infortunio Dembele: problema alla coscia destra per l’attaccante del Barcellona. Il report del club blaugrana Ousmane Dembelé si ferma ancora. Il centravanti del Barcellona ha avvertito un problema alla coscia destra durante l’allenamento a causa di una affaticamento muscolare. Il francese, dunque, svolgerà un lavoro personalizzato nei prossimi giorni. COMUNICADO MÉDICODurante el entrenamiento de este lunes, @Dembouz ha notado unas molestias en el muslo derecho como consecuencia de la fatiga muscular. El jugador seguirá con su trabajo de recuperación pic.twitter.com/6km6hNqqUM — FC Barcelona (@FCBarcelona es) February 3, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

news24_napoli : Barcellona, altro infortunio per Dembelé. Ma il Napoli non è a rischio… - sportli26181512 : #Barcellona #ChampionsLeague Barcellona, ancora problemi per Dembelé: è in dubbio per la sfida di Champions con il… - LucaParry85 : niente dembele lascia l'allenamento potrebbe aver avuto un altro infortunio, forse non ha smesso con junk food vide… -